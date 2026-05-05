FORMELLO - Lazio, Sarri prepara le due sfide contro l'Inter: il programma
FORMELLO - Ripresa immediata al ritorno da Cremona. In mattinata la Lazio si è ritrovata per la consueta seduta di scarico, con annessa grigliata nel centro sportivo offerta da Hysaj. Il momento è positivo, l'ultimo successo targato Noslin (e non solo) ha tenuto alto il morale della squadra. È il clima giusto per affrontare la settimana più importante della stagione.
La preparazione alla doppia sfida con l'Inter partirà giovedì pomeriggio: per domani (mercoledì) Sarri ha concesso un giorno di riposo. Ventiquattro ore per staccare, poi la concentrazione dovrà essere massima. Il lavoro sul campo e la gestione delle energie si divideranno tra campionato e (soprattutto) Coppa Italia.
Sabato rientrerà Cancellieri, squalificato allo Zini. Si rivedrà anche Gila, preservato nelle scorse gare e pronto a rimettere minuti nelle gambe. C'è attesa (e speranza) invece per Cataldi, alle prese con dei fastidi muscolari. Non dovrebbe essere rischiato, l'obiettivo è averlo al meglio possibile per la finale. In regia almeno è tornato Rovella, che si alternerà con Patric.