Cremonese - Lazio, errore grossolano di Motta: ecco i suoi voti
05.05.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Protagonista assoluto a Bergamo, praticamente da dimenticare a Cremona. Brutta prestazione da parte di Motta, con l'evidente errore commesso in occasione del vantaggio di Bonazzoli: il tiro, che cambia di poco direzione, era piuttosto semplice da parare. Il suo intervento goffo, invece, ha regalato l'1-0 alla squadra di Giampaolo. Nel finale si è riscattato, almeno in parte, con un grande intervento a mantenere il pareggio, poi trasformato in vittoria da Noslin. Di seguito i voti del portiere.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Motta 5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 5;
IL MESSAGGERO - Motta 5;
TUTTOSPORT - Motta 5;
IL CORRIERE DELLA SERA - Motta 4,5.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.