Cremonese - Lazio, errore grossolano di Motta: ecco i suoi voti

05.05.2026 12:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Cremonese - Lazio, errore grossolano di Motta: ecco i suoi voti
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Protagonista assoluto a Bergamo, praticamente da dimenticare a Cremona. Brutta prestazione da parte di Motta, con l'evidente errore commesso in occasione del vantaggio di Bonazzoli: il tiro, che cambia di poco direzione, era piuttosto semplice da parare. Il suo intervento goffo, invece, ha regalato l'1-0 alla squadra di Giampaolo. Nel finale si è riscattato, almeno in parte, con un grande intervento a mantenere il pareggio, poi trasformato in vittoria da Noslin. Di seguito i voti del portiere.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Motta 5;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 5;

IL MESSAGGERO - Motta 5;

TUTTOSPORT - Motta 5;

IL CORRIERE DELLA SERA - Motta 4,5.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.