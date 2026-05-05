Coppa Italia, c’è già stato un Lazio - Inter in finale: il precedente
Torna una finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Sarà la seconda della storia, dopo quella andata in scena nel 1999/2000 ancora con il formato di una finale da disputarsi in gara doppia.
I biancocelesti vinsero 2-1 in casa all’andata il 12 aprile 2000, nel giorno dell’infortunio di Ronaldo, poi grazie alle 0-0 del 18 maggio a San Siro, pochi giorni dopo la conquista del secondo scudetto, la squadra di Eriksson sollevò il trofeo.
Ventisei anni più tardi, il 13 maggio, le due squadre si ritroveranno in campo per un’altra finale di Coppa Italia. La Lazio si augura nello stesso finale per centrare vittoria e qualificazione in Europa League, l’Inter di Chivu per la doppietta che manca da Mourinho. Né Conte né Inzaghi, infatti, sono riusciti nell’accoppiata.