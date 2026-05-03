Corona cita Lotito e minaccia: "Li facciamo arrestare tutti!" - VIDEO

Continua a prendersi la scena Fabrizio Corona. In Puglia, in provincia di Lecce, l'ex Re dei Paparazzi è tornato a parlare (con modi assolutamente discutibili, come si vede nel video) della nuova puntata del suo programma 'Falsissimo', che uscirà lunedì 11 maggio e che sarà tutta incentrata sul calcio italiano. Tra i personaggi che ha citato, e su cui si concentrerà, c'è anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Di seguito il filmato e ciò che ha detto: “Io sono interista da quando sono ragazzino, il calcio è tutto corrotto e i primi siamo noi. Marotta e Lotito sono le due persone peggiori nel calcio. Lunedì 11 maggio, puntata devastante sul calcio. Li facciamo arrestare tutto come Signorini”.