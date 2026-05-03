WOMEN | Parma - Lazio, le formazioni ufficiali: Grassadonia stravolge tutto
Cambia tutto Gianluca Grassadonia. L'emergenza costringe l'allenatore della Lazio Women a cambiare modulo e soprattutto a reinventare i ruoli per le sue calciatrici in vista dela gara in programma alle 12:30 contro il Parma. Senza una vera punta, dovrebbe giocare Monnecchi in avanti con Simonetti a supporo. Torna in campo da titolare anche Goldoni. Di seguito le formazioni ufficiali.
PARMA: Ceasar, Rabot, Pondini, Dominguez, Salas, Ambrosi, Gueguen, Uffren, Redondo, Prugna, Cox.
A disp.: Copetti, Kajan, Masu, Lonati, Cardona, Kerr, Distefano, Zamanian, Cissoko, Ferrario, Leskinen, Benedetti. All.: Giovanni Valenti
LAZIO WOMEN (4-4-1-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Zanoli; Visentin, Castiello, Goloni, Oliviero; Simonetti; Monnecchi.
A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia