L'Atalanta non sa più vincere: 0-0 col Genoa. E a festeggiare sono solo i rossoblù
02.05.2026 22:55 di Daniele Rocca Twitter: @Danielerocca10
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Il pareggio tra Atalanta e Genoa fa felice soprattutto i rossoblù: lo 0-0 li avvicina alla salvezza, che potrebbe essere aritmetica qualora la Cremonese non dovesse battere la Lazio. Dall'altra parte gli orobici sono a un solo punto dall'addio alla Champions, basterà semplicemente che la Juve faccia risultato, pareggio o vittoria contro il Verona, e sarà ufficiale.
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Daniele Rocca
Quanto sarebbe bello scrivere solo di quello che ami? Ho iniziato qui nel 2013 e non ho più smesso. Non mi vergogno di dire che vivo per lei. La Lazio sono io, siamo noi.