Lazio, Sarri ritrova Rovella! Può essere l'arma in più per la Coppa Italia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il finale come nuovo inizio. È stata lunga l'attesa prima del rientro di Rovella. Forse non ci sperava neanche più lui, di tornare prima che terminasse la stagione. I tormenti della pubalgia, poi la frattura scomposta alla clavicola. L'infermeria non ha fatto sconti, il conto da pagare è stato salatissimo: fino a questo momento, solo 9 presenze complessive. Frenate, ricadute, aspettative crollate all'improvviso. Una rincorsa continua. Il riscatto, perlomeno quello dal punto di vista mentale, può concretizzarsi adesso, nel momento più delicato e ambizioso della squadra.

Con l'Udinese è tornato tra i convocati, ora spera di essere impiegato a distanza di 72 giorni dall'ultima volta. Non può essere ancora al massimo: avrà bisogno di un altro paio di settimane per ritrovare la forma smarrita, riporta Corriere dello Sport. Il peggio, però, è alle spalle. Lo staff medico gli ha dato il via libera per le sedute in gruppo e, di conseguenza, l'utilizzo in partita. Da Cremona Rovella aggiungerà il proprio nome tra le opzioni per il centrocampo: può rendersi utile a prescindere dalla resistenza e dal minutaggio nelle gambe.

La finale di Coppa Italia contro l'Inter è stata per Rovella una motivazione in più: non si è arreso al destino, non ha definitivamente alzato bandiera bianca. Adesso la missione è convincere Sarri a concedergli spazio nelle due gare che separano la Lazio dall'appuntamento cruciale. Sono previste rotazioni e gestione della rosa, in quest'ottica potrebbe ricevere una chance anche Rovella.