È (finalmente) la Lazio di Tavares: i numeri che raccontano la svolta

03.05.2026 10:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
È (finalmente) la Lazio di Tavares: i numeri che raccontano la svolta

RASSEGNA STAMPA - Questa volta sembra che Nuno Tavares abbia imboccato la strada giusta. Ha passato mesi difficili il portoghese, ma ora è tutta un'altra storia. "Un libro da scrivere", così lo aveva definito Sarri. Proprio l'impatto con le idee del mister èstato complicato. Nel tentativo di adattarsi, riporta Repubblica, Tavares ha perso incisività, non trovando soprattutto equilibrio in difesa.

Il punto più basso nel derby, con l'errore che ha portato al gol di Pellegrini. Limiti evidenti, i numeri raccontano bene quella prima parte di stagione: ventidue partite giocate dalla Lazio, solamente sette da titolare per lui, con una media di un contrasto vinto a partita, 0.44 intercetti e solo 1.1 recuperi palla. 

La svolta arriva il 30 gennaio contro il Genoa: dieci minuti per Nuno, segnali completamente diversi. La settimana successiva la Juventus, dove offre una prestazione solida e attenta. Da lì cambia tutto: 12 partite totali, nove da titolare, solamente tre da subentrato. Crescono fiducia e rendimento, e anche i numeri: media di 1.16 contrasti vinti a partita, un intercetto e 3.3 recuperi palla. Sarri non ci rinuncia più.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.