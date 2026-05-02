Bologna, Italiano avverte: "Attenzione alla Lazio! Nelle ultime giornate..."
02.05.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alla vigilia della gara contro il Cagliari, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa. Nel parlare delle ultime giornate di campionato, l'allenatore rossoblù ha citato anche la Lazio per la corsa all'ottavo posto in classifica. Di seguito le sue parole.
"Domani chiedo una prestazione di grande livello e di grande attenzione sotto tutti i punti di vista. È giusto proporre una gara del genere per come abbiamo terminato l'ultima partita casalinga. Soprattutto perché dietro corrono e la Lazio è a pari punti con noi, dobbiamo stare attenti a chi ci è dietro piuttosto a chi è davanti perché ormai le speranze di settimo posto si sono ridotte al lumicino. Domani dobbiamo cercare di fare una gara attenta".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.