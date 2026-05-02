WOMEN | Grassadonia: “Sto bene alla Lazio, zero contatti altrove. Ma ci saranno partenze”

Alla vigilia della terzultima giornata di campionato tra Parma e Lazio Women è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club Gianluca Grassadonia. Tra presente e futuro, queste le sue parole: “Senza dubbio è stata una bruttissima partita, la peggiore in assoluto della mia gestione. È stato un tonfo inaspettato ma nel calcio c’è anche questo. Venivamo da una brutta partita con l’Inter, anche se la prestazione in parte c’era stata. Non siamo riusciti a metabolizzare quella sconfitta ed è un peccato perché vincerla avrebbe significato essere dentro alla corsa Champions che oggi non è aritmeticamente svanita ma che rischia di essere un’occasione persa dopo tanti mesi fatti bene, secondo me alla grande. Ma dobbiamo ripartire e finire questa stagione nella maniera migliore. Stiamo lavorando per quello”.

“La squadra ha fatto un percorso importante, abbiamo sempre e comunque cercato di alzare l’asticella. È stata un’annata molto difficile per i tanti infortuni e per una rosa sicuramente non profonda. A fine stagione andremo ad analizzare in toto la stagione, è chiaro che la sconfitta col Sassuolo è stata una brutta botta da digerire ma dobbiamo tirare fuori tutto ciò che abbiamo dentro, reclutare tutte le forze possibili nonostante ancora le tante assenze che avremo domenica, e cercare di finire la stagione per come questa squadra merita per quello che ha dato”.

“Noi abbiamo il dovere di chiudere la stagione bene, siamo in una grande società che ci mette a disposizione tutto il possibile per far bene. Lavoriamo in un centro fantastico, la società è sempre presente e siamo seguiti tanto. Ma lo meritano proprio le giocatrici per le donne che sono e per la stagione che hanno fatto, per quello che hanno dedicato a questa stagione. Nell’arco di un campionato ci sono sempre i momenti un po’ più alti e un po’ più bassi. Adesso siamo in un momento down ma dobbiamo avere la forza di ripartire, riaggredire la stagione e crederci, perché nel calcio è tutto posssibile”.

“Futuro? Finiamo bene la stagione, poi ci sarà modo e tempo di incontrare la società e capire bene quelli che saranno i programmi futuri. Capire se è finito un ciclo e quindi bisogna riazzerare completamente tutto viste anche le tante giocatrici a scadenza o magari ripartire da uno zoccolo duro. Questo ce lo dirà la società, che valuterà il lavoro che è stato effettuato e deciderà il futuro di ognuno di noi”.

“Mi aspetto in campo una reazione, l’aspetto nervoso sarà fondamentale. L’abbiamo sbagliato domenica contro il Sassuolo, ma sono state tre settimane difficili dopo la sconfitta con l’Inter vista la lunga sosta. Abbiamo discusso della partita sbagliata con l’Inter, di qualche atteggiamento non positivo. Si vede che non siamo riusciti a superare questo ostacolo. Ma da persone oneste e mature abbiamo capito gli errori e dobbiamo ripartire. Dobbiamo farlo per onorare al meglio questa stagione, questi dieci mesi di lavoro intensi in cui le ragazze hanno dato tutto. Chi scenderà in campo, chi sarà in panchina, io e i miei collaboratori dovremo dimostrare di meritare la riconferma o meno”.

“Se vuoi sapere da me di qualcosa che è venuto fuori in settimana, perché chiaramente poi queste situazioni vengono fuori visto che siamo vicini a un nuovo calciomercato, posso solamente dire che sono ancora sotto contratto con la Lazio. La società dovrà valutare il mio lavoro, io alla Lazio sto benissimo. Sono ancora sotto contratto per un anno. Sono convinto che la società, al di là delle scelte future in base alla rosa che si andrà ad allestire, punterà a fare sicuramente bene. Sarebbe importante alzare ulteriormente l’asticella, ci sarà qualche partenza viste le tante giocatrici a scadenza. Se sarò io l’allenatore valuterò se ripartire completamente da zero e riaprire un nuovo ciclo. Ma se mi chiedi nello specifico la mia situazione io non ho avuto nessun contatto, anche perché sono sotto contratto con la Lazio e a Roma sto benissimo. Sarei lieto di ripartire”.