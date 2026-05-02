Lazio, Sarri e il falso mito di un gioco senza gol: (quasi) nessuno in A come lui

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Si sente spesso parlare di Maurizio Sarri come allenatore dedito esclusivamente alla fase difensiva e poco attento a quella offensiva. Un'analisi forse frettolosa e che non tiene conto dei numeri fatti registrare con l'allenatore della Lazio da giocatori come Mertens, Immobile e Cristiano Ronaldo, solo per citarne alcuni.

Che l'analisi sia frettolosa ed errata lo dimostrano anche i numeri dei venti allenatori oggi in Serie A: tra loro quasi nessuno ha una media gol per partita migliore di quella di Maurizio Sarri. L’attuale tecnico della Lazio in 328 partite su una panchina del massimo campionato italiano può vantare una media pari a 1.77 reti a partita. Meglio hanno fatto solo Chivu, che di gare ne ha però 47, con 2.00 reti per gara e Conte, che in 260 partite ha una media di 1.85 gol per match.

Giù dal podio Allegri (540 gare, 1.71 gol a partita), Spalletti (584 gare, 1.69 gol a partita) e Gasperini (633 gare, 1.65 gol a partita). Fanalini di coda Hiljemark e Sammarco, entrami con una media di 0.45 reti a partita in 11 gare in Serie A. Tra gli allenatori con almeno 100 gare oggi presenti nel campionato italiano il peggiore è Giampaolo (350 gare, 1.1 gol a partita).