Lazio, riecco i gol: un segreto di Sarri dietro la ritrovata produzione offensiva
RASSEGNA STAMPA - Continuano a essere pochi i gol segnati dalla Lazio in questa stagione, ma limitando lo sguardo alle ultime sette gare giocate dalla squadra di Sarri l’attacco biancoceleste sarebbe addirittura il terzo del campionato.
Una fertilità ritrovata e che vede la Lazio segnare variando modi e interpreti, come riporta il Messaggero: in verticale con Isaksen contro il Milan e Taylor contro il Bologna, ma anche con azioni manovrate (Cancellieri a Napoli) e gol dei difensori come quelle di Marusic (di testa) e Pellegrini, fino ad arrivare alla conclusione da furi di Pedro. Dinamiche che non si vedevano da ottobre e che nascondono un segreto di Maurizio Sarri.
Sempre il quotidiano, infatti, sottolinea come dietro tutte queste marcature ci siano anche assistman inediti o quasi. Manicava per esempio da due anni un assist di Cancellieri, il cui ultimo passaggio vincente risalva a maggior 2024. Bisogna invece tornare addirittura a gennaio 2021 per trovare l’ultimo assist all’Olimpico di Marusic prima di quello servito col Milan. Va riavvolto infine di quindici mesi il nastro, fino a Verona, per trovare un altro assist di Dia prima di quello servito in Emilia. Anche da qui passa la ritrovata vena offensiva della Lazio.