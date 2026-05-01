Lazio, Taylor candidato al premio di Player of the Month della Serie A - FOTO
C’è anche Kenneth Taylor nell’elenco di calciatori candidati al premio di giocatore del mese di aprile della Serie A. Il centrocampista della Lazio condivide la candidature con Elphege del Parma, Esposito del Cagliari, Krstovic dell’Atalanta, Malen della Roma e Thuram dell’Inter.
La candidatura tiene conto delle gare giocate in Serie A dalla giornata 31 alla giornata 34. Nello specifico, quindi, per Taylor l’1-1 col Parma in cui l’olandese ha servito l’assist a Noslin, il ko per 1-0 con la Fiorentina, il 2-0 al Napoli con assist a Cancellieri e il 3-3 con l’Udinese. Di seguito i criteri per scegliere i candidati spiegati dalla Lega Serie A.
I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.