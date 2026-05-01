Gabriele Pulici: "Nato il giorno dello scudetto della Lazio: ecco com'è andata"

Nell'ultimo video di 'Lazio: nel buio, la luce' del canale YouTube 'Brigata Lazio', Gabriele Pulici, figlio di Felice, ha raccontato il giorno della sua nascita, avvenuta il 12 maggio del 1974, ovvero quando la Lazio ha vinto il suo primo scudetto con in campo proprio suo padre. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Io sono nato il 12 maggio del 1974. I miei genitori come in un film hanno deciso di mettermi al mondo proprio qualche ora prima che Giorgio (Chinaglia, ndr.) segnasse il rigore contro il Foggia. Non ho mai festeggiato il mio compleanno perché per me, da grande laziale, era il giorno del primo scudetto della Lazio. Mio padre appena è finita la partita è volato a Milano, dove io sono nato perché mia madre stava dai genitori. È stato un parto naturale, me lo chiedono spesso (ride, ndr.)".

"Lui è venuto al nord portando la maglietta dello scudetto con cui aveva giocato che ancora teniamo a casa. Mia mamma in quel momento l’ha presa e l’ha buttata per terra (ride, ndr.). Si aspettava il famoso mazzo di fiori e si è presa tutti gli improperi dei tifosi della Lazio. Loro erano dello stesso paese della Brianza, si conoscevano da quando avevano cinque anni. La cosa positiva è che venendo su a Milano, mio padre si è risparmiato i danni di qualche ‘infiltrato’ della festa scudetto".