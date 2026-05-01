Tare: “Da me a Inzaghi, Lotito sa fare scelte forti. Mi diede in mano la Lazio”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna anche sul momento in cui da calciatore divenne direttore sportivo della Lazio, durante la sua lunga intervista a Dazn, l’ex ds biancoceleste Igli Tare. Queste le sue parole: “Lotito? Rimane la sua genialità di fare scelte forti, come quella di portarmi nel ruolo di direttore sportivo o di dare la panchina a Simone Inzaghi. È un personaggio che ha un qualcosa in più nel capire le capacità della gente”.

“Io direttore sportivo? Quell’anno già a gennaio avevo un accordo di prolungare il contratto, il ds era Walter Sabatini che aveva deciso di andare via. A fine anno si è aperta questa finestra, io sono andato a firmare il contratto da giocatore e a un certo punto Lotito mi fece scrivere la Lazio dell’anno successivo”.

“Io chiesi di poter firmare e andare a casa, lui mi disse che mi stava dando la possibilità di prendere in mano la direzione sportiva della Lazio. Lì per lì ho pensato fosse uno scherzo, ma mi ha dato due giorni per pensare. Da lì parlando con la famiglia ho pensato fosse un segnale forte e allora ho accettato la proposta. Il tempo gli ha dato ragione”.