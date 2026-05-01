Lazio, Orsi: "Sarri al Napoli? Da quel che si dice..."
01.05.2026 15:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Federico De Luca 2026
Maurizio Sarri al Napoli? Per De Laurentiis, se Conte dovesse andar via, il tecnico della Lazio è l'obiettivo numero e glielo ha fatto sapere anche nella telefonata avvenuta nelle scorse ore, di cui vi abbiamo parlato in esclusiva. Ad approfondire la questione, analizzando un potenziale ritorno del Comandante a Castel Volturno, è stato l'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi ai microfoni di Radio Radio:
"Un ritorno di Sarri al Napoli? A Roma ha due anni di contratto, non è un buon momento con la società: ci sono state delle diatribe fino a febbraio. La maggioranza dice che andrà via, però ha due anni di contratto e la Lazio solitamente non manda via allenatori con due anni di contratto. Però, a Roma, dicono tutti che andrà via".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.