Clamoroso Tare: “Higuain è stato a un passo dalla Lazio, poi…”

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata da Igli Tare ai microfoni di Dazn l’ex direttore sportivo della Lazio, oggi al Milan, parla anche di un incredibile retroscena di mercato risalente al periodo in biancoceleste. Di seguito le sue parole.

“Rimpianti di mercato? Ne ho uno che non ho mai raccontato, me lo sono sempre tenuto dentro. Alla Lazio avevamo quasi chiuso per Higuain. Era venuto a Roma anche il padre, avevamo fatto una cena insieme”.

“Poi alla fine non si è più fatto perché a volte queste cose succedono. Era una grande possibilità, era un Higuain ancora giovane. Un’operazione che avevamo tra le nostre mani e avremmo potuto concludere”.