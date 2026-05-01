Conference League, Kamada decisivo: il gol dell'ex Lazio trascina il Palace
01.05.2026 10:45 di Christian Gugliotta
Il Crystal Palace sogna la sua prima finale europea. Nella gara d'andata delle semifinali di Conference League, la squadra di Glasner si è imposta per 1-3 sul campo dello Shaktar Donestk, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.
Avanti dopo poco più di venti secondi grazie alla rete di Sarr, gli inglesi subiscono al 47' il pareggio degli ucraini firmato Očeret'ko. Dieci minuti più tardi, però, l'ex Lazio Daichi Kamada colpisce al volo col mancino e restituisce al Palace il vantaggio, poi reso più largo dal gol realizzato nel finale da Strand Larsen.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.