Gravina attacca Lotito: "Pres. Lazio e in commissione cultura, è normale?"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Ospite a Otto e mezzo su La7, il presidente dimissionario della Figc Gabriele Gravina ha tirato in ballo il presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito, suo nemico giurato durante l'esperienza federale. Nella risposta alla domanda fatta dalla presentatrice Lilli Gruber sull'attacco ricevuto nei giorni scorsi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, l'ex numero uno di Via Allegri si è così espresso.

Gravina: "È la rottura della civiltà d'istituzione, che sta avvenendo da qualche anno a questa parte. Io non voglio criticare alcuni esponenti della commissione cultura, ma le sembra normale che partecipi un soggetto che contemporaneamente è presidente della Lazio, cambia la giacca...".

Interviene Gruber: "Parla del senatore Lotito".

Gravina: "Lui è stato con me 20 anni in consiglio federale e parla di disastro del calcio e solo 2 anni fa è andato via perché è stato sconfitto".

Gruber: "C'è un piccolo conflitto d'interesse".

Gravina: "Piccolo, piccolo. E sento parlare di modifica della legge 91 del 1981 perché ha oltre 45 anni di vita, sento parlare di difficoltà da parte dei presidenti che allenano i ragazzini perché dopo 2 anni li perdono. Innanzitutto la legge 91 l'hanno abrogata, quindi non c'è da modificarla. Stiamo parlando davanti alla settima commissione cultura. Poi a questa aggiungiamo che il vincolo l'hanno tolto loro con il decreto 36. C'è qualcosa che npon torna. Noi quello che chiediamo è rispetto.".