Lazio, Motta ha 'il suo clown' felliniano: "Ero affascinato da..."
29.04.2026 17:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Nell'intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport, Edoardo Motta ha parlato anche del suo idolo, di quel portiere che lo ha spinto a indossare i guanti mettersi tra palo e traversa. Quello che, sottolinea Giletti durante la domanda, sono stati i clown del circo per Federico Fellini: "Petr Cech, il portiere del Chelsea. Lo trovavo iconico per via del caschetto di protezione che portava in testa. Mi affascinava il suo modo di essere. Certamente, in Italia, lo è stato Gigi Buffon".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.