Lazio, Liverani compie gli anni: il messaggio della società
29.04.2026 17:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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La Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha augurato un buon compleanno all'ex centrocampista biancoceleste Fabio Liverani che oggi, mercoledì 29 aprile, compie 50 anni.
"Spegne oggi 50 candeline Fabio Liverani. L’ex centrocampista biancoceleste ha vestito la maglia della Lazio dal 2001 al 2006. Nella Capitale, Liverani ha collezionato 165 presenze e 10 reti. In biancoceleste, ha conquistato una Coppa Italia nella stagione 2003/2004".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.