Udinese, Solet torna sulla Lazio: "Era fuorigioco di Maldini! Volevamo vincere"

Ospite della trasmissione di TV12 Udinese Tonight, il difensore bianconero Oumar Solet ha parlato della stagione attuale di Serie A soffermandosi soprattutto sull'ultima partita giocata contro la Lazio. Di seguito le sue parole in merito.

"Volevamo fare tre punti, però il calcio è così: un punto a Roma non è male. Avevo detto a Ehizibue prima della partita che avrebbe potuto segnare perché non l'aveva fatto ancora in questa stagione, sono molto felice per lui. I tre gol della Lazio? Il primo era difficile da evitare, anche se si può sempre fare meglio, ma sono piccoli dettagli. Abbiamo capito quali sono i nostri errori e sappiamo cosa non dobbiamo fare. Sul secondo è stato bravo Pedro, però avremmo potuto evitare anche questo. Per me nel terzo c'era il fuorigioco di Maldini, ero sicuro lo fosse".