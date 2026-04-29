Udinese, Solet torna sulla Lazio: "Era fuorigioco di Maldini! Volevamo vincere"

29.04.2026 13:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Udinese, Solet torna sulla Lazio: "Era fuorigioco di Maldini! Volevamo vincere"

Ospite della trasmissione di TV12 Udinese Tonight, il difensore bianconero Oumar Solet ha parlato della stagione attuale di Serie A soffermandosi soprattutto sull'ultima partita giocata contro la Lazio. Di seguito le sue parole in merito.

"Volevamo fare tre punti, però il calcio è così: un punto a Roma non è male. Avevo detto a Ehizibue prima della partita che avrebbe potuto segnare perché non l'aveva fatto ancora in questa stagione, sono molto felice per lui. I tre gol della Lazio? Il primo era difficile da evitare, anche se si può sempre fare meglio, ma sono piccoli dettagli. Abbiamo capito quali sono i nostri errori e sappiamo cosa non dobbiamo fare. Sul secondo è stato bravo Pedro, però avremmo potuto evitare anche questo. Per me nel terzo c'era il fuorigioco di Maldini, ero sicuro lo fosse". 

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.