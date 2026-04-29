Champions League, proseguono le semifinali: in campo Atletico Madrid - Arsenal
29.04.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dopo lo splendido 5-4 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, proseguono le semifinali di Champions League. Ora tocca all'andata tra Atletico Madrid e Arsenal, in campo alle ore 21. Tra una settimana, poi, ci sarà il ritorno di entrambe le partite in cui si deciderà la finale. Di seguito il programma.
Atletico Madrid - Arsenal, ore 21.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.