Coppa Italia | Lazio, l'Olimpico si riempie: Curva Nord esaurita per la finale
28.04.2026 18:15 di Simone Locusta
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I tifosi hanno voglia di Lazio e rispondono presente alla chiamata del tifo organizzato e all'appuntamento del 13 maggio. Sono usciti da circa quattro ore i biglietti in prelazione per la finale di Coppa Italia contro l'Inter e già adesso il dato è entusiasmante: secondo quanto riportato da Radio Laziale, la Curva Nord ha già registrato il sold out. Per quanto riguarda gli altri settori, invece, c'è ancora buona disponibilità, ma sembra solo questione di tempo prima che tutto lo Stadio si riempia fino all'ultimo posto.