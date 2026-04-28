Lazio - Udinese, le pagelle dei quotidiani: Lazzari stecca, Isaksen entra bene
RASSEGNA STAMPA - Finisce in parità all’Olimpico. È 3-3 tra Lazio e Udinese grazie ai gol di Pellegrini, Pedro e Maldini da un lato e a quello di Ehizibue più la doppietta di Atta dall’altro. Un punto che permette ai biancocelesti di agganciare il Bologna all’ottavo posto e che restituisce una Lazio combattiva nonostante la stanchezza post Coppa italia. Di seguito tutti i voti dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT: Motta 6; Lazzari 4.5, Romagnoli 6.5, Provstgaard 6, Pellegrini 7 (dall’84’ Tavares SV); Basic 6.5, Patric 5.5, Taylor 5 (dal 46’ Dele-Bashiru 5.5); Cancellieri 5.5 (dal 65’ Isaksen 7), Dia 5 (dal 46’ Pedro 7.5), Noslin 6 (dal 76’ Maldini 6.5). Allenatore: Maurizio Sarri: 6.5
IL MESSAGGERO: Motta 6; Lazzari 4.5, Romagnoli 6, Provstgaard 5.5, Pellegrini 7 (dall’84’ Tavares SV); Basic 6, Patric 5.5, Taylor 5 (dal 46’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5 (dal 65’ Isaksen 6.5), Dia 4 (dal 46’ Pedro 7.5), Noslin 6.5 (dal 76’ Maldini 7). Allenatore: Maurizio Sarri: 6.5
GAZZETTA DELLO SPORT: Motta 6.5; Lazzari 5, Romagnoli 6, Provstgaard 5.5, Pellegrini 6.5 (dall’84’ Tavares SV); Basic 6, Patric 5.5, Taylor 5 (dal 46’ Dele-Bashiru 5.5); Cancellieri 5 (dal 65’ Isaksen 6.5), Dia 5 (dal 46’ Pedro 6.5), Noslin 6 (dal 76’ Maldini 6.5). Allenatore: Maurizio Sarri: 6
LA REPUBBLICA: Motta 6; Lazzari 6, Romagnoli 6.5, Provstgaard 5.5, Pellegrini 7 (dall’84’ Tavares SV); Basic 6, Patric 6, Taylor 6 (dal 46’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5.5 (dal 65’ Isaksen 6.5), Dia 5 (dal 46’ Pedro 7), Noslin 6.5 (dal 76’ Maldini 6.5). Allenatore: Maurizio Sarri: 6
CORRIERE DELLA SERA: Motta 6; Lazzari 5.5, Romagnoli 5.5, Provstgaard 5, Pellegrini 6.5 (dall’84’ Tavares SV); Basic 6, Patric 5.5, Taylor 5 (dal 46’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5 (dal 65’ Isaksen 7.5), Dia 4.5 (dal 46’ Pedro 7.5), Noslin 5.5 (dal 76’ Maldini 6.5). Allenatore: Maurizio Sarri: 6.5
TUTTOSPORT: Motta 6; Lazzari 6, Romagnoli 6.5, Provstgaard 6, Pellegrini 7 (dall’84’ Tavares SV); Basic 6.5, Patric 6.5, Taylor 5 (dal 46’ Dele-Bashiru 6.5); Cancellieri 6 (dal 65’ Isaksen 7), Dia 5 (dal 46’ Pedro 7.5), Noslin 6 (dal 76’ Maldini 6.5). Allenatore: Maurizio Sarri: 6