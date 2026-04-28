Lazio - Udinese, l'arbitro Bonacina non perfetto: le pagelle dei quotidiani

28.04.2026 09:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio - Udinese, l'arbitro Bonacina non perfetto: le pagelle dei quotidiani
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RASSEGNA STAMPA - Sufficienza risicata per Kevin Bonacina, arbitro di Lazio - Udinese. I quotidiani non hanno totalmente apprezzato la prestazione del fischietto di Bergamo, che non è stato perfetto nella gestione dei cartellini. Mancano diversi gialli, infatti, da una parte e dall'altra, soprattutto nel primo tempo. Poco da dire, invece, riguardo al 3-3 di Maldini, assolutamente regolare e non in fuorigioco. Di seguito i suoi voti.

IL CORRIERE DELLO SPORT: 6;

LA GAZZETTA DELLO SPORT: 5,5;

IL MESSAGGERO: 4,5;

TUTTOSPORT: 6.