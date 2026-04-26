PRIMAVERA | Frosinone - Lazio 0-3: biancocelesti aritmeticamente salvi
La Lazio Primavera trionfa per 0-3 in casa del Frosinone e strappa un successo che vale la salvezza aritmetica. I biancocelesti si portano avanti al 39’ del primo tempo grazie a un gran destro da fuori di Farcomeni, per poi trovare il raddoppio con un’incornata del solito Bordon, al settimo centro stagionale. All’81’ c’è gloria anche per Sana Fernandes, che scavalca Rodolfo con un pallonetto e firma il tris. La squadra di Punzi sale così a quota 47 punti in classifica, a più nove sul Napoli diciassettesimo, e a tre giornate dalla fine scongiura definitivamente il pericolo play-out, essendo in vantaggio negli scontri diretti con i partenopei.
Primavera 1 | 35ª giornata
Domenica 26 aprile 2026, ore 15:00
Stadio C.S. Ferentino, Ferentino (FR)
FROSINONE (3-5-2): Rodolfo; Obleac, Pelosi, Luchetti; Toci (71' Colafrancesco), Schietroma, Majdenic (51' Zorzetto), Molignano, Befani (71' Mboumbou); Cichero, Colley (56' Buonpane). A disp.: Minicangeli, Di Giosia, Fiorito, Nodye, Zorzetto, Ceesay, Danieli. All.: Emanuele Pesoli.
LAZIO (3-5-2): D`Alessio; Ciucci, Bordon, Bordoni; Cangemi (46' Iorio), Battisti, Farcomeni (72' Shpuza), Santagostino, Cuzzarella (88' Montano); Serra (72' Sulejmani), Sana Fernandes (84' Trifelli). A disp.: Bosi, Calvani, Gelli, Marinaj, Canali, Pernaselci. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Cappai (sez. Cagliari)
Assistenti: Macripò - Di Curzio
Marcatori: Farcomeni (39', L), Bordon (52', L)., Sana Fernandes (81', L).
Ammoniti: Toci (F), Santagostino L), Sana Fernandes (L).
Espulsi: /
Recupero: 3' s.t.
SECONDO TEMPO
90'+3' - Triplice fischio! Frosinone - Lazio Primavera si conclude 0-3.
90' - Concessi tre minuti di recupero.
88' - Ultimo cambio per Punzi: fuori Cuzzarella dentro Montano.
84' - Trifelli prende il posto di uno stremato Sana Fernandes.
81' - Sana Fernandes ammonito per essersi tolto la maglia nell'esultanza.
81' - TRIS DELLA LAZIO! Sulejmani prolunga di testa un rinvio di D'Alessio e manda in porta Sana Fernandes, che anticipa con un pallonetto l'uscita di Rodolfo e chiude il match.
72' - Due cambi anche per Punzi: Sulejmani e Shpuza prendono il posto di Serra e Farcomeni.
71' - Doppia sostituzione per i ciociari: dentro Colafrancesco e Mboumbou al posto di Toci e Befani.
70' - Lazio di nuovo pericolosa. Cuzzarella sgasa sulla sinistra e scarica all'indietro per Sana Fernandes, che conclude col destro e sfiora il palo lontano.
68' - Lazio vicina al tris! Serra apre il mancino dal limite e trova una super risposta di Rodolfo, che vola e mette in angolo.
56' - Altro cambio per il Frosinone: dentro Buonpane al posto di Colley.
52' - GOOOOOOL DELLA LAZIO! Farcomeni pennella una punizione in area sulla quale si avventa il solito Bordon, che stacca più in alto di tutti e trafigge Rodolfo. 0-2 per i biancocelesti.
51' - Prima sostituzione anche per i padroni di casa: fuori Majdenic, dentro Zorzetto
49' - Battisti gira di testa verso la porta avversaria, pallone alto di poco.
46' - Inizia la ripresa.
46' - Punzi cambia all'intervallo: Iorio prende il posto di Cangemi.
PRIMO TEMPO
45' - Il primo tempo si chiude senza recupero, 0-1 all'intervallo.
41' - Farcomeni ci prova di nuovo da fuori, Rodolfo si tuffa e mette in angolo.
39' - GOOOOOOL DELLA LAZIO! Farcomeni riceve al limite e lascia partire uno splendido destro che si infila in rete sul palo lontano. Biancocelesti in vantaggio.
38' - Battisti calcia dalla distanza, conclusione molto larga.
34' - Il Frosinone ci prova con Cichero, che controlla in area e calcia subito verso la porta. D'Alessio para in due tempi.
28' - Sana Fernandes ancora pericoloso con una conclusione dalla linea di fondo campo, Rodolfo lo attende sul primo palo e mette in angolo.
21' - Santagostino stende in scivolata Molignano e viene ammonito.
19' - Primo squillo della Lazio. Splendida azione personale di Sana Fernandes, che conclude una lunga progressione calciando sul fondo.
13' - Toci entra in ritardo su Cuzzarella: l'arbitro estrae il primo giallo del match.
10' - Ritmi bassi in questo avvio, ancora nessun pericolo.
1' - Inizia la sfida.
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Frosinone - Lazio Primavera, gara valida per la trentacinquesima giornata di campionato. Reduci dal pareggio nel derby, i biancocelesti sono sempre più vicini all'obiettivo salvezza e cercano l'aritmetica che può arrivare già oggi. In caso di vittoria, infatti, la squadra di Punzi andrebbe a più nove sul Napoli diciassettesimo a tre giornate dalla fine e, con gli scontri diretti a favore, avrebbe la certezza di non disputare i play-out per non retrocedere. Appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d'inizio.