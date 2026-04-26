Lazio, Noslin ringrazia i tifosi: "È stato bellissimo, ci hanno aiutato molto"
26.04.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Da Formello a Fiumicino, passando per Bergamo e Tor Di Quinto. I tifosi della Lazio (come sempre) sono stati vicini alla squadra in occasione della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. All'interno dell'ultimo match program della società biancoceleste, Tijjani Noslin ha raccontato le sue emozioni nel ritrovare il pubblico fuori dallo stadio.
Di seguito le sue parole: "L'accoglienza dei tifosi? Bellissima. Avevamo già provato una sensazione simile lo scorso anno in stazione, alla vigilia della trasferta contro il Napoli. Vedere i tifosi a Formello e poi in aeroporto, prima e dopo l'Atalanta, ci ha aiutato molto".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.