Lazio, occhio ai cali di tensione: troppi blackout dopo un gol segnato
26.04.2026 11:45 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - Guai a rilassarsi dopo un gol segnato. Sarri deve rinfrescare la lezione ai suoi giocatori che, a causa di pericolosi cali di tensione, troppe volte hanno subito le reazioni immediate degli avversari. Come riporta Il Messaggero, dopo quella subito da Pasalic a Bergamo, sono salite a sei le reti incassate nei 300 secondi successivi a un'esultanza.
Un'abitudine tutt'altro che positiva, forse ereditata da Baroni, a cui nell'annata passata era capitato ben otto volte di dover cancellare un sorriso subito dopo una marcatura segnata.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.