Lazio, è tutto un altro Tavares: ora è un intoccabile per Sarri

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RASSEGNA STAMPA - Dalla partenza sprint con Baroni alla costanza trovata con Sarri. Nel mezzo tanta fatica, ma ora è tutto un altro Nuno Tavares quello che la Lazio ha ritrovato in questa seconda metà di stagione. Applicato e costante, con meno folate ma più ragionate e soprattutto con una maggiore attenzione difensiva.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il portoghese è stato totalmente rigenerato dalla cura Sarri. Che prima ha usato bastone e carota e poi è passato al solo bastone, tenendolo fuori per diverse gare senza neanche farlo entrare in campo. Una strategia dura ma che ha portato i suoi frutti, restituendo alla Lazio un Nuno Tavares ormai intoccabile.

Il riposo potrebbe arrivare ora contro l’Udinese, ma solo a scopo precauzionale in vista della finale di Coppa Italia. Il portoghese è stato infatti uno dei quattro giocatori di movimento della Lazio a rimanere in campo per 120 minuti mercoledì contro l’Atalanta insieme a Romagnoli, Taylor e Noslin. Personalità e continuità: dal 4 marzo ha giocato 8 partite di fila tra Serie A e coppa, rimanendo in campo sempre 90 minuti più i trenta di supplementari a Bergamo. Una tenuta fisica impressionante quella di Nuno Tavares, soprattutto se paragonata allo scorso anno. In estate nel reparto arriverà anche Pedraza, ma con un Nuno così il futuro - mercato permettendo - è garantito.