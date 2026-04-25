IL TABELLINO di Lazio Women - Sassuolo 0-3

25.04.2026 15:30 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Lazio Women - Sassuolo 0-3

Serie A Women Athora | 19ª giornata

Sabato 25 aprile 2026, ore 12:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN-SASSUOLO 0-3

Marcatrici: 15` rig. Clelland, 45` Eto, 67` Missipo

LAZIO (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly (46` Mesjasz), D`Auria, Oliviero (73` Zanoli); Cafferata (46` Visentin), Castiello (46` Simonetti), Benoit (74` Cesarini), Le Bihan; Karczewska, Piemonte.

A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Monnecchi, Goldoni.

All.: Gianluca Grassadonia

SASSUOLO (3-5-2): Benz; Brustia, Caiazzo, De Rita; Skupien, Missipo, Fercocq (66` Filis), Doms (61` Perselli), Philtjens (84` Mella); Eto (84` Dhont), Clelland (84` Sabatino).

A disp.: Durand, De Bona, Hagemann, Galabadaarachchi, Nash, Rossi.

All.: Salvatore Colantuono

Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. Terni) ; Assistenti: Valeria Spizuoco - Michele Nappi ; IV Ufficiale: Marco Tavassi ; Operatore FVS: Giampaolo Jorgji 

NOTE. Ammonita: 90'+3' Brustia (S). Espulsa: 77` Piemonte (L).

Recupero: 3` pt; 7` st