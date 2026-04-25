IL TABELLINO di Lazio Women - Sassuolo 0-3
Serie A Women Athora | 19ª giornata
Sabato 25 aprile 2026, ore 12:30
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN-SASSUOLO 0-3
Marcatrici: 15` rig. Clelland, 45` Eto, 67` Missipo
LAZIO (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly (46` Mesjasz), D`Auria, Oliviero (73` Zanoli); Cafferata (46` Visentin), Castiello (46` Simonetti), Benoit (74` Cesarini), Le Bihan; Karczewska, Piemonte.
A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Monnecchi, Goldoni.
All.: Gianluca Grassadonia
SASSUOLO (3-5-2): Benz; Brustia, Caiazzo, De Rita; Skupien, Missipo, Fercocq (66` Filis), Doms (61` Perselli), Philtjens (84` Mella); Eto (84` Dhont), Clelland (84` Sabatino).
A disp.: Durand, De Bona, Hagemann, Galabadaarachchi, Nash, Rossi.
All.: Salvatore Colantuono
Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. Terni) ; Assistenti: Valeria Spizuoco - Michele Nappi ; IV Ufficiale: Marco Tavassi ; Operatore FVS: Giampaolo Jorgji
NOTE. Ammonita: 90'+3' Brustia (S). Espulsa: 77` Piemonte (L).
Recupero: 3` pt; 7` st