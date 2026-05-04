IL TABELLINO di Cremonese - Lazio 1-2
Serie A Enilive | 35ª giornata
Lunedì 4 maggio 2026, ore 18:30
Stadio Giovanni Zini, Cremona
CREMONESE-LAZIO 1-2
Marcatori: 29` Bonazzoli (C), 53` Isaksen (L), 90`+2` Noslin (L)
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto (21` Bianchetti), Luperto, Pezzella (60` Payero); Floriani (68` Barbieri), Grassi (60` Bondo), Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria (60` Vardy).
A disp.: Silvestri, Nava, Thorsby, Djuric, Collocolo, Ceccherini, Faye, Folino, Okereke.
All.: Marco Giampaolo
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric (46` Rovella), Taylor (71` Dele-Bashiru); Isaksen (81` Dia), Maldini (46` Noslin), Zaccagni (60` Pedro).
A disp.: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova)
Assistenti: Dei Giudici - C. Rossi
IV Ufficiale: Calzavara
V.A.R.: Camplone
A.V.A.R.: Mazzoleni
NOTE. Ammoniti: 40` Provstgaard (L), 76` Barbieri (C), 88` Tavares (L)
Recupero: 3` pt, 5` st