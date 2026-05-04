IL TABELLINO di Cremonese - Lazio 1-2

04.05.2026 20:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
IL TABELLINO di Cremonese - Lazio 1-2

Serie A Enilive | 35ª giornata

Lunedì 4 maggio 2026, ore 18:30

Stadio Giovanni Zini, Cremona

CREMONESE-LAZIO 1-2

Marcatori: 29` Bonazzoli (C), 53` Isaksen (L), 90`+2` Noslin (L)

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto (21` Bianchetti), Luperto, Pezzella (60` Payero); Floriani (68` Barbieri), Grassi (60` Bondo), Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria (60` Vardy).

A disp.: Silvestri, Nava, Thorsby, Djuric, Collocolo, Ceccherini, Faye, Folino, Okereke.

All.: Marco Giampaolo

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric (46` Rovella), Taylor (71` Dele-Bashiru); Isaksen (81` Dia), Maldini (46` Noslin), Zaccagni (60` Pedro).

A disp.: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova)

Assistenti: Dei Giudici - C. Rossi

IV Ufficiale: Calzavara

V.A.R.: Camplone

A.V.A.R.: Mazzoleni

NOTE. Ammoniti: 40` Provstgaard (L), 76` Barbieri (C), 88` Tavares (L)

Recupero: 3` pt, 5` st

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.