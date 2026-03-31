IL TABELLINO di Bosnia - Italia 5-2 (d.c.r.)
Playoff Qual. Mondiali 2026 | Finale
Martedì 31 marzo 2026, ore 20:45
Stadio Bilino Polje, Zenica
BOSNIA - ITALIA 5-2 (d.c.r.): (15' Kean, 79' Tabakovic)
BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Memic (70' Burnic), Katic, Muharemovic, Kolasinac (46' Alajbegovic); Dedic, Sunjic (46' Tahirovic), Basic (70' Tabakovic), Bajraktarevic; Demirovic (115' Hadziametovic), Dzeko. A disp.: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Gigovic, Bazdar. Ct: Barbarez.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano (46' Palestra), Tonali, Locatelli (70' Cristante), Barella (85' Frattesi), Dimarco (90' Spinazzola); Retegui (43' Gatti), Kean (70' Pio Esposito). A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Cambiaso, Pisilli, Raspadori. Ct: Gattuso.
Arbitro: Clement Turpin (FRA); Assistenti: Danos (FRA) - Pages (FRA); IV Uomo: Sánchez (ESP); VAR: Brisard (FRA); AVAR: Delajod (FRA).
NOTE
Ammoniti: Tahirovic (BIH), Donnarumma (ITA), Muharemovic (BIH), Katic (BIH), Frattesi (ITA)
Espulsi: Bastoni (ITA)
Recupero: 3' ; 3' ; 2' ; 1'