Lazio, Agostinelli: "Spero in un derby di carattere. A preoccuparmi è..."

15.05.2026 19:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, Agostinelli: "Spero in un derby di carattere. A preoccuparmi è..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli ha parlato in vista del derby tra Roma e Lazio, augurandosi che la prestazione non sia condizionata dalla finale persa contro l'Inter. Queste le sue parole:

“Spero che la Lazio giochi un derby di carattere. Come tante altre squadre in questo campionato, ha i giocatori per mettere in difficoltà la Roma. Loro hanno l’entusiasmo di aver ripreso la corsa Champions a Parma a tempo scaduto. Quello per loro è un segnale motivante. Se la Lazio dovesse giocare con timore e paura perde. Ora c’è un derby da regalare ai tifosi, anche se la realtà dice che la squadra di Gasperini è favorita. Quello che mi preoccupa è che la fatica della partita con l’Inter si possa sentire. La testa sarà condizionata da quella prestazione e da quel risultato. Ho timore di questi rimpianti che possono minare anche l’autostima. Sarri? Mi aspetto che vada via. Ha fatto veramente un ottimo lavoro, penso sia riconosciuto da molti che abbia salvato il salvabile”.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.