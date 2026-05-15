Mancini: "Mi aspetto una Lazio arrabbiata nel derby. La Roma..."
15.05.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Giacomo Morini
In vista del derby della Capitale tra Roma e Lazio, l'ex calciatore giallorosso Amantino Mancini ha parlato ai microfoni di Allroma.it. Di seguito le sue parole sulla gara e sulle due squadre: ”Mi aspetto una Lazio arrabbiata dopo la sconfitta in Coppa Italia, penso che il momento della Roma sia migliore anche se nei derby vivi un momento favorevole e poi non significa che vincerai. Per la Roma deve essere come una finale dei Mondiali”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.