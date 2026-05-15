Melli attacca Sarri: "La Lazio era indecente! Giocatori impresentabili"
15.05.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Tornando sulla finale di Coppa Italia persa dalla Lazio contro l'Inter, Franco Melli ha parlato della prestazione della squadra biancoceleste attaccando il lavoro di Maurizio Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: “Sarri: non puoi portare la Lazio a giocare una finale così indecente! Patric? Troppi giocatori impresentabili! Hai regalato la Coppa Italia a un’Inter normale, che gigioneggiava e basta…“.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.