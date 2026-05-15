Ex Lazio | Avellino, Ballardini può dire addio: cosa sta succedendo
15.05.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Serra
C'era grande ottimismo e positività per la sua permanenza, ma la prima fumata è stata grigia. Si tratta del futuro di Davide Ballardini sulla panchina dell'Avellino: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'ex allenatore della Lazio è più vicino alla separazione che al rinnovo di contratto con il club irpino.
Al momento, infatti, il tecnico avrebbe preso tempo per decidere se proseguire, anche perché preferirebbe aspettare una chiamata dalla Serie A piuttosto che continuare ancora in B dopo l'ottavo posto raggiunto in rimonta quest'anno. Da parte sua, la società gli ha offerto garanzie tecniche e strutturali per alzare il tiro la prossima stagione e puntare a posizione più alte.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.