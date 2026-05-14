Roma - Lazio, le probabili formazioni del derby: tutti i dubbi di Sarri
Ultime due gare della stagione. La prima è il derby contro la Roma: la Lazio è chiamata a rialzarsi dopo la delusione della finale di Coppa Italia persa contro l'Inter. Sarri non potrà contare su Romagnoli, squalificato. Al suo posto giocherà Provstgaard con uno tra Gila e Patric, entrambi non al meglio. Sulle fasce, di fronte a Motta in porta, ci saranno Marusic e probabilmente Nuno Tavares, in ballottaggio con Pellegrini. Resta in dubbio Cataldi, alle prese con una tendinopatia agli adduttori. In regia quindi potrebbe rivedersi Rovella dall'inizio, con Basic e Taylor come mezzali. In attacco spazio ancora a Isaksen a destra, Noslin (più di Dia e Maldini) al centro e Zaccagni a sinistra. Il capitano è uscito acciaccato da mercoledì, in panchina aveva il ghiaccio sul ginocchio sinistro. Andrà valutato.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All.: Gasperini.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Cataldi, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Cancellieri, Pedro, Przyborek, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.