Lazio, al derby riprende la protesta: il dato sui biglietti venduti
14.05.2026 09:00 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - Il biancoceleste del popolo laziale è pronto a lasciare nuovamente spazio all'azzurro dei seggiolini vuoti dell'Olimpico. Dopo la splendida atmosfera della finale di Coppa Italia, in Curva Nord tornerà la desolazione. E questa volta sarà un silenzio ancor più rumoroso, perché arriverà nel match più sentito, il derby contro la Roma.
I gruppi organizzati non prenderanno posto allo stadio, e con loro gran parte dei supporters della Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, a ieri erano appena 700 i biglietti acquistati sponda biancoceleste, un segnale chiaro che la contestazione nei confronti della società è lontana dal terminare.
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