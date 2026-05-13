Coppa Italia | Lazio - Inter, le formazioni ufficiali della finale: Sarri sceglie
13.05.2026 19:53 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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COPPA ITALIA, FORMAZIONI UFFICIALI FINALE LAZIO - INTER:
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Cataldi, Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Cancellieri, Pedro, Przyborek, Ratkov, Maldini. All.: Ianni.
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Chivu.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.