Lazio, Hernanes ricorda: "Il 26 maggio come lo scudetto con la Juve"
13.05.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Prima del fischio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, Hernanes ha parlato della gara ai microfoni di Radio Radio, ricordando anche la vittoria del 26 maggio 2013 contro la Roma. Di seguito le sue parole.
"Per sperare di vincere la Coppa Italia la Lazio deve rasentare la perfezione. E sperare che l’Inter non giochi da squadra immensa quale è. Il 26 maggio 2013? Vincere una finale, in un derby contro la Roma, una gioia paragonabile a quella dello Scudetto vinto con la Juventus”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.