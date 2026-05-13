PRIMAVERA | Il calendario della 38ª giornata: quando gioca la Lazio
13.05.2026 16:15 di Christian Gugliotta
La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario delle partite valide per la 38ª giornata del campionato di Primavera 1. Nel suo ultimo appuntamento stagionale, la Lazio ospiterà al Fersini il Cesena e il fischio d'inizio è in programma alle 11:00 di venerdì 15 maggio. Di seguito tutti gli impegni:
11:00 venerdì 15 maggio Lazio - Cesena
15:00 venerdì 15 maggio Cremonese - Bologna
15:00 venerdì 15 maggio Genoa - Inter
15:00 venerdì 15 maggio Juventus - Atalanta
15:00 venerdì 15 maggio Verona - Roma
11:00 sabato 16 maggio Milan - Torino
11:00 sabato 16 maggio Sassuolo - Frosinone
13:00 sabato 16 maggio Lecce - Fiorentina
13:00 sabato 16 maggio Monza - Parma
11:00 domenica 17 maggio Cagliari - Napoli
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.