ESCLUSIVA - Lazio, Leiva: "I tifosi saranno fondamentali. Sarri starà..."

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Nel giorno della finale di Coppa Italia, per presentare la partita tra Lazio e Inter, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni Lucas Leiva. L'ex centrocampista della Lazio ha detto la sua sul match dell'Olimpico, partendo però dalla vittoria vissuta con indosso la maglia biancoceleste nel 2019.

⁠Tu hai vinto la Coppa Italia nel 2019, quanto è stato fondamentale l’apporto di Simone Inzaghi?

"L'apporto Inzaghi è stato fondamentale perché il anno che abbiamo vinto la coppa Italia abbiamo a avuto una stagione difficile in campionato quindi Inzaghi con sua capacità de gestire la rosa é stato fondamentali. Eravamo un gruppo forte con personalità".

La Lazio arriverà alla partita contro l’Inter da sfavorita, ma che ruolo avranno i tifosi nella partita di mercoledì?

"La Lazio arriva da sfavorita ma sappiamo che dopo un anno difficile i tifosi possono fare la differenza. Il ruolo che i tifosi hanno sarà importante per vincere. Il sostegno al 90 minuti come fanno sempre sarà fondamentale.L'Inter è una grande squadra ma credo che la lazio sia una squadra forte per compete e vincere la coppa".

⁠Tu conosci molto bene Sarri, secondo te come sta gestendo questi giorni? E’ un valore aggiunto per la Lazio?

"Ho avuto la possibilità di lavorare con Sarri un grande intenditore di calcio. Ha vinto tanto quindi penso che sta facendo un buon piano di gioco e soprattutto sta dando tranquillità alla squadra per questa partita importantissima".