Lazio, Di Matteo teme per il futuro: "Non credo che..."

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"Alla grandissima. Ricordiamoci che io sono stato in quello di Zeman!". Ha risposto così Roberto Di Matteo su un suo fantasioso impiego nel 4-3-3 di quel Sarri che conosce bene e che ha avuto al Chelsea, quando lui era nello staff dirigenziale. L'ex giocatore biancoceleste ai taccuini di Tuttosport ha parlato anche del possibile ritorno, nel futuro prossimo, di questa Lazio ai fasti di anni fa:

"Ho finito un progetto per la Fifa, portando avanti un’analisi paragonando i top campionati europei. C’è una disparità finanziaria enorme fra Serie A e Premier League, Liga, Bundesliga. Partirei proprio da qui, dal fatto che per un’italiana è diﬃcile competere in Europa, proprio economicamente. Nello specifico, è emerso anche, in generale, che in un campionato nazionale la classifica dei budget si rispecchia poi nella classifica sportiva di fine stagione, posizione più, posizione meno. E non credo che la Lazio abbia un budget più alto di chi le sta davanti...".