De Siervo sicuro: "Il derby non si giocherà lunedì". Le ultime

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AGGIORNAMENTO ORE 14:24 - Rientrando in macchina, De Siervo ha detto: "Non si giocherà lunedì", riguardo all'orario del derby della Capitale.

Presente a Termini per l'arrivo della Coppa Italia a Roma, l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato del cambio di orario del derby della Capitale da domenica a lunedì. Di seguito le sue parole: “Arriverà una nota. Cosa penso delle decisione della Prefettura? Serenità”.

Queste le altre dichiarazioni: “È un bel progetto, è nato da un’idea forte che spesso si divide per nulla. La Coppa Italia è dedicata al Presidente della Repubblica, che incontrerà le squadre nel pomeriggio. Questo treno è un segno, un simbolo. Trenitalia ha saputo cogliere questo spirito che ci tiene insieme. Frecciarossa? Un binomio che ha funzionato alla grande. Speriamo che possa continuare, noi siamo molto contenti. Stiamo cercando di migliorare, è un grande evento sportivo al livello delle finali europee. Ci sarà un ricordo per Mihajlovic, che è sempre nei nostri cuori e che ha giocato sia nella Lazio che nell’Inter. Abbiamo cercato di rendere la finale speciale, con telecamere mai usate nel calcio, fuochi d’artificio, l’inno cantato da Nek, i droni, tre regie. È un altro grande risultato, grazie a tutti”.