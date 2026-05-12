"Luis Enrique abitava vicino a Formello": il retroscena ai tempi della Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di As, in Spagna, l'ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini ha parlato del suo periodo nella Capitale con Luis Enrique (ora al PSG) sulla panchina giallorossa. In particolare ha rivelato il motivo del suo addio e che abitava all'Olgiata, vicino al Centro Sportivo di Formello della Lazio. Di seguito le sue parole.

"L'addio? Alla fine della stagione, andammo a parlare con lui. Volevamo persino prolungargli il contratto, ma rifiutò. Credo si fosse offeso perché a quanto pare alcuni tifosi avevano insultato la sua famiglia o qualcosa del genere. Per di più vicino a casa sua. Non riuscì a tollerarlo. Ci lasciò. In seguito, forse molto stanco e sfinito, dovette prendersi un anno di riposo prima di andare al Celta Vigo".

"Se abitava all'Olgiata? Vero, veniva a Trigoria in bicicletta, nessuna leggenda. Luis Enrique era tutto impegno e duro lavoro. Nuotava, correva, andava in bicicletta… Dalla sua casa, che era più vicina a Formello, sede della Lazio, che a Trigoria, e gli fu consigliata da De la Peña, suo iniziale collaboratore prima di andare via dopo poco tempo, andava quasi sempre in bicicletta agli allenamenti della prima squadra e tornava a casa".