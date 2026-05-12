Lazio, Vieri: "I biancocelesti non hanno mai mollato. Sfavoriti, ma..."
12.05.2026 12:25 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Christian Vieri, doppio ex della sfida tra Lazio e Inter che vale la Coppa Italia, ha parlato di cosa si aspetta dalla sfida di domani, sponda biancoceleste: "Zaccagni è il giocatore forse più imprevedibile, ma la rosa della Lazio per me è di alto livello, meritava tutt'altra classifica in condizioni normali. E poi c'è il portiere, Motta, anche perché su questo risultato ci sono le sue mani: quando mai avevamo visto parare quattro rigori in un colpo solo? Nessuno di loro ha mollato e hanno l'occasione di togliersi uno sfizio: sono sfavoriti, visti i rivali, ma la finale è aperta".
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.