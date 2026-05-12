Lazio, Rocchi: "Vincere la Coppa Italia sarebbe una svolta. Il futuro di Sarri..."

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"È stata difficile la stagione della Lazio, è cominciata con parecchi problemi", ha dichiarato Tommaso Rocchi ex capitano della Lazio ai taccuini de Il Corriere della Sera. L'allenatore della Primavera 4 del Guidonia Montecelio 1937 Fc (che si sta giocando la finale dei playoff contro il Sorrento, sabato il ritorno) ha aggiunto che:

"I risultati sono stati altalenanti ma ultimamente la squadra è in crescita. Vincere il trofeo sposterebbe sensibilmente il giudizio sull'annata". E sul futuro di Sarri: "Dovranno fare una valutazione lui e la società per capire se i programmi e gli obiettivi sono comuni. Solo così si può decidere il futuro. Ma non è anomalo: ogni società si confronta col proprio tecnico a fine stagione per capire se proseguire insieme".