ESCLUSIVA - Kozak sulla finale: "Lazio, fai come il 26 maggio! E i tifosi..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - C'è una Coppa Italia che domina su tutte le altre. Un trofeo che vale di più dei premi economici e sportivi. Un successo che ha consegnato alla Lazio la gloria cittadina, l'eterna vittoria sugli acerrimi rivali della Roma. Il 26 maggio del 2013 è una delle date più importanti della storia biancoceleste. Una data che torna sempre in mente quando la Lazio scende in campo negli impegni di coppa nazionale e che è pensiero ricorrente in vista dell'appuntamento di mercoledì, 13 maggio, quando la squadra di Sarri si giocherà la vittoria della Coppa Italia in finale contro l'Inter. Per ricordare quanto avvenuto 13 anni fa e presentare la prossima sfida, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni uno degli eroi del 26 maggio: Libor Kozak.

Il 26 maggio è una delle date più importanti nella storia della Lazio. Che ricordi hai di quella partita?

"Ho ricordi vividi. Era una partita attesissima. Ricordo bene la settimana vissuta in ritiro a Norcia e la tensione che sentivamo. Poi la partita e i festeggiamenti. Quando siamo tornati per il decennale dalla vittoria è tornato tutto in mente. E' stata una partita storica, sono ricordi indelebili. Eravamo un grande gruppo, abbiamo condiviso dei momenti con una squadra composta da bravi ragazzi".

Qual è stato il segreto per quel successo?

"Penso proprio il gruppo. Avevamo sintonia e conoscevamo bene i nostri i mezzi. Ci sentivamo carichi in vista di quella partita, avevamo fiducia. Per vincere una partita del genere serve avere una squadra coesa, unita e un pubblico come quello della Lazio".

A proposito dei tifosi, in finale di Coppa Italia torneranno a riempire lo Stadio Olimpico. Averli dalla propria parte fa la differenza?

"Sì, assolutamente. Averli dalla propria parte è un vantaggio enorme. Sarà importante ritrovarli sugli sparti, vedere la curva piena. Giochiamo contro l'Inter, che è una squadra forte, ma i tifosi sarà un vantaggio importantissimo per noi. Quest'anno il gruppo ha fatto vedere delle cose incredibili, nonostante le tantissime difficoltà. Sarri e i suoi giocatori hanno superato tanti ostacoli e sono riuscitiad arrivare in finale".

Tra i giocatori che stanno facendo meglio nel finale di stagione c'è Noslin. Che idea ti sei fatto su di lui?

"Per la Lazio è importante trovare un attaccante con questo stato di forma nel finale di stagione. Sarri può contare su di lui e sulle sue giocate. Sa preparare i gol ed è fondamentale che li abbia trovati in questi momenti così delicati. Se Noslin dovesse confermare questa confidenza può diventare un giocatore importante anche per il prossimo campionato, magari garantendo più continuità. Ora, però, deve finire bene. Deve essere una presenza costante in area di rigore, può dare fastidio a tutti i difensori".

Un messaggio per i tifosi della Lazio?

"Fa sempre paicere tornare e parlare con la gente laziale. E' sempre bello, ci vediamo allo stadio!".