Conceicao: "In Coppa Italia tiferò più per la Lazio. Lì ho vinto tanto"
12.05.2026 08:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata ai taccuini de La Repubblica, Sergio Conceicao ha parlato della finale di Coppa Italia che si disputerà tra Lazio e Inter. L'ex allenatore del Milan, ora in Arabia, ha spiegato per chi farà il tifo tra le due squadre con cui ha giocato da calciatore. Di seguito le sue parole.
"Il mio cuore batte un po' più per la Lazio, la squadra con cui ho vinto di più da calciatore. Sono arrivato a Roma per sostituire Diego Fuser, gran giocatore. All'inizio la gente mi chiamava Flavio, confondendosi con l'altro Conceição, che all'epoca giocava al Deportivo La Coruña. Io mi arrabbiavo. Poi ho avuto modo di farmi conoscere e alzare trofei: scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana ed europea".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.